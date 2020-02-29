شكرا لبحثكم عن خبر المملكة العربية السعودية تزف بشرى سارة لليمنيين..تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - زف وكيل وزارة الاوقاف والارشاد مختار الرباش بشرى سارة لليمنيين حيث قال : ان المملكة رفعت الحظر عن اليمنيين.

واضاف الرباش في منشور على صفحته على فيسبوك: تواصلنا مع قيادة منفذ الوديعة البري والقنصل اليمني بالمنفذ فأكدوا لنا رفع الحظر عن جميع تأشيرات الزيارة.

وواصل قائلا : تم رفع الحظر عن جميع تأشيرات الزيارة وفيز العمل والسماح لهم بدخول أراضي المملكة.

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واختتم الرباش منشوره قائلا :المنع على تأشيرات العمرة ما زال مستمراً حتى يتم ترتيب طاقم طبي متكامل وإن شاء الله قريباً يُرفع الحظر.

وكانت المملكة العربية السعودية قد منعت عدة دول من بينها اليمن من الدخول لأداء العمرة حتى تتم من الانتهاء من الترتيبات اللازمة لحماية المعتمرين.