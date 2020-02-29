شكرا لبحثكم عن خبر يمني يدخل موسوعة الارقام القياسيه (جينيس)..صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكن شاب يمني من الدخول في موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية من خلال ابداعه في لعبة التوازن.

حيث تم منح البطل اليمني محمد عبدالحميد الملقب بملك التوازن رقم قياسي بعد مراسلته الموسوعة بعدد من اعماله.

ونشر ناشطون يمنيون منشورات تعبر عن اعتزازهم بملك التوازن اليمني.

ويعد عبدالحميد ليس اول يمني يدخل موسوعة جينيس حيث سبقه رجل يمني دخل بجمله ذو الثلاثة سنام كأغرب جمل في العالم من الدخول الموسوعة.