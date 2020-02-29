شكرا لبحثكم عن خبر فرار جماعي لمقاتلي الحوثي من المتون بالجوف .. والجيش يدك مواقع المليشيات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تداول نشطاء وإعلاميين على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه فرار العشرات من مقاتلي مليشيا الحوثي الإنقلابية في مديرية المتون بمحافظة الجوف.

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وبحسب المصادر، فإن جبهة حام بمديرية المتون، شهدت الخميس، فرار جماعي لمليشيا الحوثي، بالتزامن مع قصف كثيف للقوات الحكومية على مواقع الحوثيين.



وأكدت مصادر ميداينة، أن القوات الحكومية تمكنت من الصد لهجوم عنيف شنته مليشيا الحوثي على مواقع للجيش في وقت متأخر من مساء الخميس، وأجبرتها على الفرار من مواقعها.

وأشارت المصادر إلى ان مليشيا الحوثي تركت العشرات من جثث قتلاها من المواقع التي فرت منها، وتمكن الجيش من أسر عدد من الحوثيين بينهم مصابين.