عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليشيا الحوثي تختطف نجل الإعلامية المؤتمرية رحمة حجيرة

السبت 29 فبراير 2020

الخليج 365

اختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة إيرانيا، نجل الإعلامية المؤتمرية رحمة حجيرة, مساء الجمعة، من أحد شوارع صنعاء.

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وقالت الإعلامية رحمة حجيرة، إن نجلها "نجم الدين البكاري"، تعرض للاختطاف من مسلحين يتزعمهم شخص يدعى ملاطف المخرفي، يتبعون صقر الخولاني، المقاول العقارات الفارهة، مؤكدة أنه أودعوه في بيت بوس.

وأِشار مصدر مطلع، إلى أن مليشيا الحوثي تحاول الانتقام من الإعلامية، بعدما كشفت مؤخرا عن عمليات غسيل أموال لقيادات نافذة في مجال العقارات.