شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة سعودية منعها أبوها من الزواج وحينما بلغت سن ال40 عامًا كانت الصدمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أنهت محكمة الاستئناف في منطقة الباحة مأساة فتاة عضلها أبوها عن الزواج بالكفء حتى بلغت الـ40 عاماً من عمرها. وعالجت المحكمة الأمر بتزويج الفتاة من زوج قبلت به الفتاة وارتضته المحكمة في حضور أبيها وأشقائها.

وحسب عكاظ فأن القضية هي أوّل قضية من نوعها تعرض على المحكمة بالباحة ولم تستغرق لدى القضاة سوى جلستين، ليتم البت فيها خلال أقل من شهر منذ تسجّلت الواقعة في ضبوط المحكمة.

وعبّرت الفتاة المعضولة عن امتنانها للمحكمة وسرعة تجاوبها مع قضيتها، وتطلّعت إلى أن تفتح معالجة قضيتها باب الأمل لأخريات في المنطقة يعانين من العضل .

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