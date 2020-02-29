شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع التلفزيون الاعلامي جميل عزالدين يفاجئ الجميع ويكشف عن منصب جديد ل الفريق صغير بن عزيز ..تعرف عليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/29 الساعة 01:13 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

كشف رئيس قطاع التلفزيون الاعلامي جميل عزالدين بأن الفريق صغير بن عزيز سيعين وزيرا للدفاع بعد تعيينه رئيسا للاركان العامة.

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وقال جميل في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر":الفريق صغير عزيز رئيسا للأركان وقائدا للعمليات المشتركة وقريبا سيكون وزيرا للدفاع .



واضاف، ان الفريق صغير عزيز من سفيان وقاتل الحوثي منذ البداية وان شاء الله يحقق تغيير في الميدان خاصة والتحالف يثق فيه وليس إصلاحيا مؤتمري معتق مش بعدين تقولوا هو من جماعة المرشد أوسلالي.

وكان الرئيس هادي قد اصدر اليوم قرار جمهوري بتعيين الفريق صغير بن عزيز رئيسا للاركان العامة للجيش الوطني

