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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الامارات تفاجئ الجميع وتعترف بشكل رسمي بقيام دولة الجنوب العربي وتصدر بيان

جديد اب برس Advertisements علنت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر برنامجها منصة حوار الذي يقدمه المذيع ياسر عبدالله عن اعترافها الرسمي بدولة الجنوب العربي ودعمها الكامل لكل القيادات المطالبة بانفصال الجنوب. البرنامج اتهم قوات الاصلاح بعرقلة حلم الجنوبيين في انفصال دولتهم وذكر زعما الجنوب العربي على مدى التاريخ. كما تحدث البرنامج عن مكانة الجنوب دولته المستقلة. وياتي هذا البرنامج تحدي واضح لجهود المملكة العربية علنت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر برنامجها منصة حوار الذي يقدمه المذيع ياسر عبدالله عن اعترافها الرسمي بدولة الجنوب العربي ودعمها الكامل لكل القيادات المطالبة بانفصال الجنوب. البرنامج اتهم قوات الاصلاح بعرقلة حلم الجنوبيين في انفصال دولتهم وذكر زعما الجنوب العربي على مدى التاريخ. كما تحدث البرنامج عن مكانة الجنوب دولته المستقلة. وياتي هذا البرنامج تحدي واضح لجهود المملكة العربية السعودية في المحافظات الجنوبية وتصعيد واضح من ابو ظبي ضد وحدة وأمن واستقرار اليمن.

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