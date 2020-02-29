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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : خبر صادم لكل اليمنيين ...قرار باغلاق كافة المطارات اليمنية

جديد اب برس Advertisements الت مصادر أن الحكومة اليمنية تدرس إغلاق جميع المطارات اليمنية كقرار احترازي لمواجهة كورونا ولمنع انتشاره. المصادر أكدت انه لم يتخذ ذلك القرار ولكن يتم مناقشته خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها اليمن جراء الانقلاب وعدم قدرتها على مواجهة هذا الوباء. الت مصادر أن الحكومة اليمنية تدرس إغلاق جميع المطارات اليمنية كقرار احترازي لمواجهة كورونا ولمنع انتشاره. المصادر أكدت انه لم يتخذ ذلك القرار ولكن يتم مناقشته خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها اليمن جراء الانقلاب وعدم قدرتها على مواجهة هذا الوباء.

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