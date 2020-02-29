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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : قيادة الجيش الوطني تفاجئ الجميع وتصدر قبل قليل بيان رسمي يكشف حقيقة سقوط مديرية الغيل ومن هي القوات المسيطرة عليها الان

نفى مدير عام مكتب الإعلام بمحافظة الجوف (شمال اليمن)، يحيى قمع، سقوط مديرية الغيل بيد مسلحي الحوثيين. وقال قمع في تغريدة على تويتر" قبل قليل ، إن المعارك لاتزال مستمرة حتى اللحظة في مديرية الغيل، مشيراً إلى أن إعلام الحوثيين أسقط الجوف منذ اليوم الأول لكنها لازالت ثابتة برجالها وفق قوله. جديد اب برس Advertisements وأضاف بأن الحوثي يزج بأبناء الأشراف من مديرتي مجزر والغيل في هذه محرقة الجوف مؤكداً مصرع العشرات من أبناء المناطق المذكورة. وتدور معارك عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسط والخفيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية منذ أيام في جبهات مديرية الغيل الواقعة جنوب غرب المحافظة.

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