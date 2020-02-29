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عدن - ياسمين التهامي - هل تذكر الفنان السوري بطل مسلسل "باب الحارة"ابو عصام بمسلسل...لن تصدق كيف اصبح شكله في ظهور مفاجئ اليوم ..."شاهد"

نشر الفنان السوري القدير عباس النوري والشهير بأبو عصام باب الحارة صورة جديدة عبر حسابة على الانستجرام ظهرت عليه ملامح الوقار والكبر ولكن مازال يحظى على اعجاب ومحبة الجمهور رغم كبر سنه.



وظهر الفنان بالصورة وهو يرتدي جاكيت بيج فخم وبلوزة بيضاء ويضع النظارات الطبية والتقطت الصورة من احدى الشوارع او المناطق الجميلة ويمكن ان تكون من باحة منزله.

الجمهور اجب كثيرا بصورة عباس النوري وأحبها وتناقلوها على نطاق واسع وكتبوا له تعليقات تشيد بشخصيته وادواره القديرة والرائعة وكتبوا له: “أحلى أستاذ، فخر الدراما السورية، يا ريت ترجع يا أبو عصام وترجع ايامك”. جديد اب برس Advertisements ومن الجدير بالذكر ان الفنان السوري عباس النوري قدم خلال مسيرته العديد من الاعمال والبطولات الناجحة التي تركت أثر في جميع البيوت العربية لكن كان أهمها بطولته بمسلسل باب الحارة بشخصية أبو عصام.

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