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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : تفاصيل مثيرة.. فنانة عربية شهيرة: “حرقوني بالشيشة في فخذي” .. صور
نشرت الفنانة اللبنانية الشهيرة دومينيك حوراني، مقطع فيديو لها من حفلتها في الشام التي احيتها مؤخرا، وظهرت وهي تغني وترقص.
وأشارت “حوراني” خلال فيديو وصور نشرتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، إلى أن عين أصابتها، معلقة على الفيديو بالقول: “حرقوني بالشيشة عين حاسدة ومقاطع من الحفلة في الشام بين الحبايب والأصدقاء، صيبة عين احرقوني بالشيشة في فخذي، أي اغنية تحبوا تسمعوا ؟”.
جديد اب برس
فنانة شهيرة: “حرقوني بالشيشة في فخذي”
الجدير ذكره ان دومينيك حوراني كانت قد طرحت مؤخرا كليب بعنوان “يا عريس”، بمشاركة الـDG أحمد فيجو، الأغنية من كلمات محمد موافي، وألحان وتوزيع أحمد فيجو.
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