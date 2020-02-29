شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن نجم عالمي شهير يعلن عن 10 مليون دولار لمن يتزوج بابنته ..شاهد صور مفاجئة للعروسة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تقديم الملاكم الأمريكي الشهير "مايك تايسون" والمعروف بالرجل الحديدي، مبلغ 10 مليون دولار لمن يوافق علي الزواج من ابنته"ميكي".

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ولفتت صفحات مواقع التواصل أن السبب في ذلك أن ابنته وصلت إلي 30 عاما ولم تتزوج بعد،إلا أن تايسون علق علي هذه الأنباء مؤكدا أنها غير صحيحة ولافتا إلي أنها مجرد شائعات لا صحة لها.

وأكد تايسون أن هذا الكلام مؤذي نفسيا له ولأسرته، داعيا من يقوم بنشرها بأن يراعي مشاعر الآخرين وعدم نشر أخبار خاطئة قد تلحق الأذى بابنته.