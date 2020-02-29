شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "أسد" متوحش ينقض على نجمة عربية مشهورة ويسقطها ارضا .. وعندما بدأ بالتهامها حدثت مفاجأة صادمة وغير متوقعة ..(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وجدت النجمة اللبنانية دومينيك حوراني نفسها في موقف خطير بعدما انقضّ عليها أسد وأسقطها أرضاً، لتبدأ بالصراخ بشدة طالبة الاستغاثة. الحادثة عبارة عن مقلب خطير قام به محمد الصيرفي، مقدم برامج المقالب ونشره عبر حسابه على انستغرام. --------------------------------- شاهد آخر الأخبار الساخنة : • "أسد" متوحش ينقض على نجمة عربية مشهورة ويسقطها ارضا .. وعندما بدأ بالتهامها حدثت مفاجأة صادمة وغير متوقعة ..(فيديو) • نجم عالمي شهير يعلن عن 10 مليون دولار لمن يتزوج بابنته ..شاهد صور مفاجئة للعروسة • "الفلفل الحار" يحميك من السرطان ويقوي فحولتك بشكل لا تتوقعه !! • بسبب جمالها الشديد ..هذة الفتاة ممنوعة من مواعدة الرجال او اللقاء بهم ..(شاهد صور صادمة وغير متوقعة) • تحذير هام وخطير جدا : إذا ظهرت هذه العلامات في وجهك فأنت مصاب بأمراض القلب والكبد .. انقذ نفسك قبل فوات الأوان • أسد فشل في اشباع رغبة حبيبته "اللبوة" فعاقبته بطريقة مرعبة لم تخطر على بال أحد ..شاهد Advertisements • عريس يذبح عروسته المراهقة في ليلة الزفاف ..وعندما حضر شقيقها يوم الصباحية اكتشف امرا خطير لم يخطر على بال احد ..شاهد • وكالة روسية تشعل مشاعر السعوديين وتنشر مشاهد مؤلمة للأمير محمد بن سلمان وهو يبكي بحرقة بعد هذا الحدث الجلل الذي هز المملكة ..(فيديو) • أسد يهاجم فتاة جميلة كانت مع صديقها في السيارة ..شاهد لحظة التهامه لرأسها وكيف تصرف صديقها المفجوع ..(فيديو) • أضخم "أسد" في العالم يلتهم ثلاثين كلب دفعة واحدة ..ثم يأكل بعدهم "رجلا" كان يمشي بجواره ..(شاهد فيديو وصور لايمكن تخيلها) • السعودية تلجأ لخطة عجيبة وطارئة من أجل حماية إمام الحرم من فيروس كورونا ..(شاهد الصور) • هذة الثمرة العجيبة والرخيصة الثمن تغنيك عن زيارة الطبيب .. تعالج السرطان والسكر وامراض القلب وتقوي خصوبة الرجل --------------------------------- من جهتها، أعادت دومينيك نشر مقطع الفيديو عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، لتؤكد مشاركتها في تصوير برنامج "أبو المقالب" الذي سيعرض قريباً. شاهدوا الفيديو:

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