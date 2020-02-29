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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اشترطت تدريس منهجها.. مليشيا الحوثي تغلق مدرسة قرآنية بالرضمة
السبت 29 فبراير 2020
الخليج 365
أغلق قيادي في مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، مساء الجمعة، مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، في مديرية الرضمة، بمحافظة إب.
واقتحم القيادي الحوثي، عبده صالح البحش، بحسب مصادر محلية، مدرسة لتحفيظ الفتيات القرآن الكريم، بقرية ذي أعلال، وأوقف المعلمات عن التدريس.
وقالت المصادر إن القيادي الحوثي اشترط على مدرسات التحفيظ، التدريس من الملازم الحوثية إن رغبن بالاستمرار في التدريس.
واستنكر أبناء مديرية الرضمة، طريقة تعامل القيادي الحوثي مع المدرسات، مشيرين إلى أن تلك التصرفات تتنافى مع القيم والأعراف.
وتعكف مليشيا الحوثي الإرهابية، على فرض تغييرات واسعة في المدارس الخاضعة لسيطرتها عبر تعديلات في المنهج التعليمي، لنشر أفكارها الطائفية.
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