عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الهلال الإماراتي يفتتح مدرسة الوحدة في تعز

السبت 29 فبراير 2020

الخليج 365

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، تهيئة البنية التحتية لقطاع التعليم في المناطق المتضررة في الساحل الغربي، وذلك ضمن الاستجابة الإنسانية التي تبنتها من أجل تطبيع الحياة وإعادة إعمار القطاعات الخدمية المتضررة جراء الحرب الدائرة في اليمن.



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افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مدرسة الوحدة للتعليم الأساسي، في منطقة السيمل بمديرية ذوباب، غرب محافظة تعز.

وتستوعب المدرسة 300 طالب وطالبة، وتعد التاسعة التي يجري افتتاحها عقب ترميمها وإعادة تأهيليها وتأثيثها ضمن الدعم الإماراتي لقطاع التعليم في المديرية.

يذكر أن عدد المنشآت التعليمية المؤهلة من قبل دولة الإمارات في الساحل الغربي والسهل التهامي بلغ 36 منشأة، توفر الفرصة إلى 80 ألف طالب وطالبة من العودة إلى صفوفهم الدراسية، بعد أن كانت المليشيات الحوثية، المدعومة إيرانيا، قد حولتها إلى ثكنات عسكرية.