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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبرز عناوين الخليج 365 الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها السبت 29 فبراير 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الجمعة الموافق 28 فبرير/ شباط، 2020 وهي كالتالي:

نقل طلاب اليمن من الصين.. عمل إنساني إماراتي في ذروة خطر "كورونا" عدن.. مؤسسة المياه تطمئن المواطنين بسلامة مياه الشرب من هو صغير بن عزيز الذي صدر قرار جمهوري بتعيينه رئيسا لهيئة الأركان؟ Advertisements التحالف يستهدف بـ25 غارة مواقع وتجمعات للمليشيا في الجوف غريفيث: التصعيد الأخير في الجوف مثير للإحباط والفزع منظمات حقوقية تدعو المفوضية السامية إلى التواجد في مختلف المحافظات اليمنية "الخليج 365" ينشر أسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا التميمي يحضر واجب العزاء في وفاة العقيد بالأمن السياسي الهزيلي ناطق المقاومة الوطنية يعلق على قرار تعيين بن عزيز رئيسا لهيئة الأركان # غريفيث # الصين # الجوف # عدن # الخليج 365 # التحالف # المكلا # . # المقاومة # اليمنية # أسعار بيع وشراء العملات # أسعار # الجمعة # بيع # وفاة # يحضر # الوطنية # المياه # العملات

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