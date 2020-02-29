عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزارة التعليم العالي تعلن أسماء المرشحين للمنح الدراسية في المجر

السبت 29 فبراير 2020

الخليج 365 - عدن

اعلن قطاع البعثات والمنح الدراسية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، اليوم ، عن أسماء المرشحين للمنح الدراسية في المجر للعام الدراسي 2020-2021م.

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ودعت الوزارة الطلاب المرشحين للمنح الحضور الى مبنى الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن لاستكمال إجراءات تسليم ملفاتهم قبل موعد سفرهم إلى دولة المجر والإستعداد للمقابلة ومتابعة بريدهم الإلكتروني..مشيرة الى انه سيتم اشعار الطلاب بموعد المقابلة عبر البريد الإلكتروني .

الجدير ذكره بان الوزارة سعت إلى تسهيل عملية التقديم على المنح من خلال جملة من الإجراءات التي سهلت على الطلاب التسجيل من اي منطقة داخل او خارج الوطن ، في المنح المجرية بآلية إلكترونية جديدة لضمان الوصول لكافة المستحقين .