عدن - ياسمين عبد الله التهامي - العكبري يدشن مرحلة إعادة تأهيل محطات بترومسيلة

السبت 29 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

دشن الدكتور خالد سلمان العكبري المدير العام لفرع شركة النفط ساحل حضرموت مرحلة العمل في إعادة تاهيل المحطات التابعة للشركة.



وفي الإجتماع الموسع عقد في محطة 30 نوفمبر النموذجية بجول مسحة قال الدكتورالعكبري أن الشركة تدشن العمل في إعادة تأهيل المحطات ضمن الخطة التحديث والتطوير التي يشهدها الفرع لجعل شركة النفط ساحل حضرموت واقعاً نموذجياً مستعرضا مراحل العمل المزمنة في المحطات.

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مستمعا لاراء المشاركين في اللقاء وارائهم التي من شأنها الارتقاء بالمستوى الافضل مشدداً على الإلتزام بالبرنامج الزمني وفق الخطة المعدة لعام 2020م.

وكان الدكتور خالد سلمان العكبري المدير العام لفرع الشركة قد قام بجولة تفقدية بمحطة نوفمبر واطلع على سير العمل فيها مستمعاً من مسؤول المحطة على تفاصيل العمل اليومي واستعرضا مديرة إدارة المحطات ومدير إدارة المشاريع ومدير إدارة الصيانة و مدير إدارة الأمن والسلامة في تأهيل المحطة التطويرية التي وضعها المديرالعام الفرع.

وفي سياق متصل وصلت مؤخراً عدد 20 عدادا إلكترونيا حديثا لمحطات الوقود التابعة لشركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت وذلك ضمن خطة قيادة قيادة الفرع لإعادة محطات الشركة وهيكلتها وتطويرها بمنظومة متكاملة بما يتواكب مع المرحلة الحديثة التي تشهدها شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت في إطار خطة عام2020م.

حضر الاجتماع كلا من الذي ضم نائب المدير العام للشؤون الفنية المهندس محمد عبدالله برعود ومديرة المحطات الأستاذة ندى صالح الجريري والأخ لطفي عبدالله عبّد مديرإدارة الصيانة والمهندس علي محمد بخضر مدير إدارة المشاريع والأخ حسين علي مزروع مدير إدارة الأمن والسلامة ومسئولي الأمن وعدد من نواب الادارات ومسئولي الفنية والمحطات والأمن والسلامة والحراسات الأمنية بفرع الشركة.