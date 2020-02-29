شكرا لقرائتكم خبر عن هل رأيت ‘‘قرد‘‘ يهزم أسد مفترس؟؟.. شاهد المفاجأة كيف حدث ذلك بعد مواجهات دموية! (فيديو رهيب) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في فيديو رهيب ونادر، تمكن قرد من مطاردة أسد مفترس وهزيمته بعدما التهم الأخير قردا مولودا بوحشية. ويظهر القرد وهو يلاحق الأسد في الغابة فيما بدا الأسد المعروف بالشجاعة، في حالة خوف غير متوقعة. جديد "الخليج 365" Advertisements وخلال دقائق حصلت المواجهة لتنتهي بنتيجة صادمة فاجأت الجميع. لمشاهدة الجوانب المثيرة أكثر شاهد الفيديو أدناه:

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