شكرا لمتابعة خبر عن الناطق الرسمي لقوات المقاومة الوطنية ..هؤلاء من استهدف الرئيس صالح في مسجد الرئاسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مذيع قناة حكومية ...يكشف سر خطير ..مُعلن عليه حول اسم قائد عسكري سيتم تعيينه وزيرا للدفاع اول رد طارق صالح على قرار الرئيس هادي الاخير بالفيديو ...قناة المسيرة تفاجى الجميع بوقف كافة برامجها وتنشر خبر عاجل بشأن مصير الطيار السعودي الذي قبض عليه الحوثيين بعد اسقاط طائرتة شاهد عاجل ..ابنة الشيخ "عبد المجيد" الزنداني تباغت علماء الكرة الارضية وتكتشف سبب الاصابة بفيروس كورونا الذي قتله الملاين من الاشخاص وطرق العلاج الفعال للقضاء على الفيروس "تعرف"

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