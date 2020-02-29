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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : اندلاع حرب داخلية مفاجئة في إيران ... شاهد سبب إشعالها (تفاصيل طارئة)

أدى إلغاء، صلاة الجمعة، في نحو 21 مدينة ومحافظة إيرانية، أمس ، بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد والذي تسبب بوفاة 34 شخصًا وإصابة 388 آخرين حتى الآن، إلى إثارة خلاف بين رجال الدين.وشن ممثل المرشد الإيراني، وخطيب صلاة الجمعة في مدينة مشهد شمال شرق البلاد، رجل الدين المتشدد أحمد علم الهدى، هجومًا على السلطات الطبية والحكومية بالمدنية التي أوصت بإلغاء صلاة الجمعة.

وقال علم الهدى، تعليقًا على تفشي كورونا بين المصلين:“لا يوجد أي مبرر لتعطيل صلاة الجمعة في المدينة، ولم يأخذ أحد رأيي بذلك“، مضيفًا أن“مدينة مشهد وباقي المدن التي تعاني من كورونا لم توضع في الحجر الصحي، فكيف يتم إلغاء صلاة الجمعة“. وأضاف في بيان له نشرته وسائل إعلام رسمية:“لا يوجد أي مبرر لإلغاء هذه الفريضة الإلهية (صلاة الجمعة)“. وفي سياق متصل، رد رجل الدين المتشدد في مدينة قم جوادي آملي، على المطالبين بإقامة صلاة الجمعة في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد. وقال آملي بحسب ما نقل عنه موقع ”قم نيوز“ الإخباري:“صلاة الجمعة ليست واجبًا عينيًا، وبالتالي لابد من تركها في ظل انتشار كورونا“.

جديد اب برس

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