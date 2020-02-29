شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الحرب العالمية الثالثة تشتعل بين أمريكا والصين واندلاع الشرارة الأولى وحشد عسكري غير مسبوق في العالم للأسلحة النووية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قالت مجلة أمريكية، إن الحرب العالمية الثالثة، يمكن أن تندلع في كوريا الشمالية، مشيرة إلى أن العالم بأسره يخشى هذا الأمر.

ذكرت مجلة “ناشيونال إنترست”، أن الولايات المتحدة الأمريكية والصين، يمكن أن يكونا أول من يشعل الحرب العالمية الثالثة، بسبب كوريا الشمالية، مشيرة إلى أن كل منهما، يستعد لمواجهة عسكرية محتملة.

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وتعتبر المجلة الأمريكية، أن “كوريا الشمالية، تمثل أخطر مكان على وجه الأرض، وأنها يمكن أن تشهد اندلاع الشرارة الأولى، للحرب العالمية الثالثة”.

ولأن كوريا الشمالية، واحدة من الدول القليلة، التي تمتلك أسلحة نووية في العالم، فإن كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين، تخشيان من حدوث أي وضع يهدد استقرارها، لأن ذلك يمكن أن يقود لمواجهة عسكرية بين الدولتين، بحسب المجلة الأمريكية.

وتقول المجلة الأمريكية، أن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، ستكون في ذروتها عندما يتعلق الأمر بكوريا الشمالية، مشيرة إلى أن هناك اتجاهين استراتيجيين يتعلقان بكوريا الشمالية.

ويتعلق الأمر الأول بحرص الصين على تأمين حدودها الممتدة مع كوريا الشمالية، التي تمتد لأكثر من 1400 كيلومترا، بينما يتعلق الأمر الثاني بالتهديدات، التي تمثلها الولايات المتحدة الأمريكية لبيونغ يانغ، عن طريق تحالفها مع كوريا الجنوبية .