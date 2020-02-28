شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تنفي سقوط عاصمة الجوف بيد المليشيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020 الخليج 365 ـ الجوف أكد المركز الاعلامي للقوات الحكومية أن الجيش يخوض معارك متواصلة في هذه الأثناء ضد مليشيات الحوثي بعدة جبهات في محافظة الجوف.

Advertisements وأكد المركز سقوط قتلى وجرحى من الطرفين جراء المواجهات المستمرة. ونفى المركز سيطرة مليشيا الحوثي على مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف. وكانت وسائل إعلام تابعة للجماعة الانقلابية أعلنت عن سقوط مديرية الحزم بأيدي مليشياتها.

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