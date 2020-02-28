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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ناطق المقاومة الوطنية يعلق على قرار تعيين بن عزيز رئيسا لهيئة الأركان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
علق المتحدث باسم المقاومة الوطنية، العميد صادق دويد، على قرار تعين صغير بن عزيز رئيسا لهيئة الأركان العامة.
وكتب دويد، عبر حسابه على موقع تويتر: الفريق صغير بن عزيز من أكثر رجال اليمن صدقاً و شجاعة في مواجهة التمدد الإيراني في اليمن.
وتابع: نبارك له الثقة بتعيينه رئيس لهيئة الأركان العامة، و نسال الله أن يكون له عونا في أداء مهامه.
وصدر اليوم قرار جمهوري بتعيين بن عزيز رئيسا لهيئة الأركان وترقيته إلى رتبة فريق.
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