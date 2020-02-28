شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التميمي يحضر واجب العزاء في وفاة العقيد بالأمن السياسي الهزيلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020

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حضر المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، واجب العزاء في وفاة العقيد بجهاز الأمن السياسي عوض أحمد الهزيلي، الذي وافته المنية إثر مرض عضال، وقد أقيم العزاء في منطقة الريدة شرق حضرموت.



وقدم العميد التميمي خالص التعازي إلى أسرة وزملاء الفقيد الذي كان يشغل منصب مديراً لقسم التحقيقات بالأمن السياسي، معدداً مناقب الفقيد الوطنية ومحاربته المستمرة ضد تنظيم القاعدة الإرهابي وجميع أعداء الوطن.

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.