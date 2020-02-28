اخبار الخليج / اخبار اليمن

التميمي يحضر واجب العزاء في وفاة العقيد بالأمن السياسي الهزيلي

0 نشر
اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التميمي يحضر واجب العزاء في وفاة العقيد بالأمن السياسي الهزيلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020

التميمي يحضر واجب العزاء في وفاة العقيد بالأمن السياسي الهزيلي

Advertisements
الخليج 365 - المكـلا

حضر المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، واجب العزاء في وفاة العقيد بجهاز الأمن السياسي عوض أحمد الهزيلي، الذي وافته المنية إثر مرض عضال، وقد أقيم العزاء في منطقة الريدة شرق حضرموت.

وقدم العميد التميمي خالص التعازي إلى أسرة وزملاء الفقيد الذي كان يشغل منصب مديراً لقسم التحقيقات بالأمن السياسي، معدداً مناقب الفقيد الوطنية ومحاربته المستمرة ضد تنظيم القاعدة الإرهابي وجميع أعداء الوطن.

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التميمي يحضر واجب العزاء في وفاة العقيد بالأمن السياسي الهزيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا