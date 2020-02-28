منظمات حقوقية تدعو المفوضية السامية إلى التواجد في مختلف المحافظات اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

طالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان والشبكة الاقليمية لنشطاء حقوق الانسان ومركز حقي لدعم الحقوق والحريات ،اليوم، المفوضية السامية لحقوق الانسان تواجدها في مختلف المحافظات اليمنية من اجل القيام بأعمالها بحيادية تامة.

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ولفت مركز المعلومات والشبكة الاقليمية ومركز حقي في البيان الشفوي الذي ألقاه هاني الأسودي باسم المنظمات غير الحكومية في مجلس حقوق الانسان بمدينة جنيف السويسرية ،الى أن عمل المفوضية لم يبلغ الهدف المنشود، بسبب تواجد مكتبها في صنعاء فقط، بفريق عمل محلي يعمل وفق شروط مليشيات الحوثي.

وأشار الى منع المليشيات لمدير مكتب المفوضية من دخول صنعاء، ورفض المفوضية لنقل مكتبها القطري إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وطالب البيان ،المفوضية السامية ،ببذل المزيد من الجهود للحد من الانتهاكات الجسيمة وتحقيق الأهداف التي أنشئ بموجبها مكتبها القطري في اليمن من خلال تواجدها في مختلف المحافظات.