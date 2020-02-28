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عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو.. أمريكا تصدر توجيهات عاجلة لقواتها في السعودية.. وإعلان الاستنفار في أبو ظبي وإيران تعلن إصابة مسئولين بارزين

طلبت الولايات المتحدة من قواتها بالسعودية تجنب المواقع المزدحمة، بما في ذلك المراكز التجارية ودور العرض السينمائي، مع انتشار فيروس كورونا في دول مجاورة، بحسب وثيقة للسفارة الأمريكية في الرياض معتبرة أن تلك تلك تعتبر توجيهات عاجلة وسارية المفعول. وفي حين يتفشى فيروس كورونا في العديد من الدول فقد أعلنت الإمارات وأبو ظبي حالة الطوارئ. وتعد إيران هي الدولة الأكثر تضررا من هذا المرض في الشرق الأوسط، مع تسجيل 34 حالة وفاة، حتى الآن. وفي سياق متصل أعلنت دائرة الصحة بأبوظبي، أنها اتخذت جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، للتأكد من سلامة وصحة نزلاء فندقين في أبوظبي، اعتبروا من المخالطين لحالتي الإصابة بفيروس كورونا المستجد، اللتين تم اكتشافهما أمس الخميس لشخصين من الجنسية الإيطالية. واتخذت دائرة الصحة إجراءات الحجر الصحي الاحترازي في فندقين في جزيرة ياس لبعض المخالطين، والحجر المنزلي للبعض الآخر، إلى حين الانتهاء من حالة التقصي وفحص المخالطين، وفقا للإجراءات الطبية المتبعة في هذه الحالات حيث تم أخذ العينات اللازمة للفحوص، بينما تستمر الفحوص الدورية لمدة 14 يوما. وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“، تتلقى الحالتان المصابتان وهما من حملة الجنسية الإيطالية العناية الطبية اللازمة وتخضعان للمتابعة المستمرة. من جهتها أعلنت جمهورية إيران الطوارئ في عدة مدن من البلاد جراء انتشار فيروس كورونا بشكل كبير. وطال الفيروس عددا من المسؤولين الإيرانيين في البرلمان ورئاسة الجمهورية وآخرين.

