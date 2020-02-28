شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يتمسك بعودة نيمار إلى برشلونة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال تقرير صحفي فرنسي، اليوم الجمعة، إن برشلونة سيبذل كل ما في وسعه الصيف المقبل لإعادة نيمار إلى كامب نو من جديد.
وكان نيمار قد رحل عن برشلونة في صيف 2017، وانتقل إلى باريس سان جيرمان، بعد سداد قيمة الشرط الجزائي (222 مليون يورو).
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وحاول البارسا استعادة نيمار مرة أخرى الصيف الماضي، لكنه فشل في التوصل لاتفاق مع سان جيرمان.
وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن ميسي يرغب في إعادة نيمار إلى برشلونة، وكذلك إدارة النادي الكتالوني.
وأوضح أن ميسي يثق في قدرات نيمار، كما تربطهما علاقات طيبة للغاية، وهما دائمًا على اتصال، وتحديدًا عبر مجموعة "واتس آب" بجانب لويس سواريز.
وأشار التقرير إلى برشلونة سيبذل جهدًا حقيقيًا من أجل التوصل لاتفاق مع سان جيرمان حول شراء نيمار.
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