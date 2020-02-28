شكرا لقرائتكم خبر عن بيان هام وعاجل تصدر وزارة الخدمة المدنية في صنعاء لجميع موظفي الدولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات كافة موظفي وكوادر وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية من وجود برامج وتطبيقات الكترونية مشبوهة واحتيالية يتم الترويج لها مؤخراً ونشرها من قبل دول ومرتزقة العدوان باسم وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.

وأكدت الوزارة في بيان تحذيري, أن هذه التطبيقات غير القانونية هي برامج تجسسية موجهة من قبل تلك الجهات الراعية لها هدفها جمع البيانات الشخصية والوظيفية لمنتسبي القطاع المدني للجمهورية اليمنية من قبل دول العدوان ومرتزقتها في أعمال الحرب على اليمن وتدمير مؤسسات الدولة المدنية ومحاولة التأثير على صمودها وتماسكها وانتمائها الوطني.

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ونبهت إلى أن هذه البرامج والتطبيقات المشبوهة، تم نشرها لتنفيذ مخططات إجرامية من خلال سحب واستخدام البيانات لأغراض التجسس والتزوير والنهب للأموال العامة والخاصة لصالح مرتزقة العدوان باسم موظفي الدولة ووحداتها العامة المدنية مركزيا ومحليا.

وأهابت بكافة موظفي وكوادر وحدات الخدمة العامة عدم الاستجابة للتحميل من المتاجر وشبكات الانترنت أو التعامل مع أيٍ من البرامج والتطبيقات المتعلقة بجمع البيانات الشخصية والوظيفية تحت أي مسمى كونها غير قانونية وغير صادرة ولا معتمدة من قبل الوزارة.