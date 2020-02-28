شكرا لمتابعة خبر عن اول رد طارق صالح على قرار الرئيس هادي الاخير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/28 الساعة 11:27 مساءً (صدى الخليج_متابعات) متعلقات مذيع قناة حكومية ...يفجر مفاجأة مزلزية ويكشف سر خطير ..مُعلن عليه حول اسم قائد عسكري سيتم تعيينه وزيرا للدفاع Advertisements بالفيديو ...قناة المسيرة تفاجى الجميع بوقف كافة برامجها وتنشر خبر عاجل بشأن مصير الطيار السعودي الذي قبض عليه الحوثيين بعد اسقاط طائرتة شااااهد عاجل ..ابنة الشيخ "عبد المجيد" الزنداني تباغت علماء الكرة الارضية وتكتشف سبب الاصابة بفيروس كورونا الذي قتله الملاين من الاشخاص وطرق العلاج الفعال للقضاء على الفيروس "تعرف" المملكة تعلن رسميا رغبتها في اجلاء مواطنيها المقيممين في إيران..والمواطنين يصعقون الملك ويرفضون مغادرة ايران ويؤكدون انهم يفضلون الموت على العودة الى بلادهم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اول رد طارق صالح على قرار الرئيس هادي الاخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.