شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : قناة المسيرة تفاجى الجميع بوقف كافة برامجها وتنشر خبر عاجل بشأن مصير الطيار السعودي ..شاهد فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعادت قناة المسيرة قبل قليل نشر الفيديو الخاص باسقاط طائرة التورنيدو الحربية السعودية وسقوط الطيار والقبض عليه . وكان وسائل الاعلام الحوثي قد قام في الاسبوع المنصرم بتوزيع مشاهد إسقاط طائرة حربية للتحالف من نوع تورنيدو بصاروخ أرض جو متطوّر في الجوف.

وأظهرت المشاهد لحظة رصد الطائرة بالتصوير الحراري في سماء الجوف، ولحظة إطلاق الدفاعات الجوية لصاروخ أرض جو باتجاه الطائرة وإصابتها بشكل مباشر ما أدى لإسقاطها على الفور.

ووثقت عدسة المسيرة حطام الطائرة الذي تناثر على مساحة واسعة في مديرية المصلوب، بعد احتراقها بشكل شبه كلي ولم يتبقى منها سوى أجزاء بسيطة لبعض أجهزة الطائرة المحترقة.

إلى ذلك أفاد مصدر تابع للحوثي ان السلاح المستخدم في إسقاط طائرة التورنيدو بالجوف جزء من منظومة دفاع جوي جديدة محلية الصنع ومتطورة.

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وأوضح المصدر أن هذه هي التجربة العملانية الأولى للسلاح المستخدم في إسقاط طائرة تورنيدو البريطانية.

وأكد المصدرآ أن منظومة الدفاع الجوي الجديدة تشكل عائقا جديًا أمام طيران للتحالف.