شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، يصدر "ثاني" قرار جمهوري اليوم ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/28 الساعة 11:25 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (11) لسنة 2020م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الفريق الركن/ عبدالله سالم النخعي مستشارا لوزير الدفاع . وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. Advertisements وفي وقت سابق اصدر رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، قراراً جمهورياً قضي بتعيين رئيساً جديداً لهيئة الأركان العامة. ونص القرار رقم (10) لعام 2020م، الصادر اليوم الجمع ة بتعيين اللواء الركن/صغير حمود عزيز، رئيسًا لهيئة الأركان العامة، ويرقى الى رتبة فريق.



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