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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: أعلى سلطة تشريعية باليمن تُعلن موقفها من مبادرة تجميد دخول مدينة مأرب والنقاط الـ4 التي تضمنتها (تفاصيل)

ثمن مجلس الشورى المبادرة التي أطلقها فريق المصالحة الوطنية والحل السياسي الشامل، المتعلقة بإيقاف إطلاق النار في مأرب. جديد اب برس Advertisements ونوه المجلس بالنقاط الأربع التي تضمنتها المبادرة والتي عرضها الناطق الرسمي باسم فريق المصالحة الوطنية محمد ناصر البخيتي في المؤتمر الصحفي الذي عُقد يوم الخميس، في العاصمة صنعاء ، والمعروضة على السلطة القائمة في مأرب مقابل إيقاف إطلاق النار وتجنيب المدنيين الاقتتال ، والتأسيس للسلام والمصالحة والمتضمنة النقاط الآتية:- 1- فتح طريق صنعاء مأرب الرئيسي، والسماح بعبور سيارات المسافرين والمغتربين والشاحنات والناقلات، بدون إيذاء أو استهداف . 2- إيقاف القطع المتعمد للتيار الكهربائي عن المدن اليمنية ، سواء صنعاء أو غيرها من المدن وإعادة تشغيلها . 3- الامتناع عن إعاقة إيصال الغاز للمدن اليمنية . 4- السماح بتدفق المشتقات النفطية بشكل مستمر . وعبر مجلس الشورى عن أمله في استجابة الطرف الآخر لهذه المبادرة والتي يعود مردودها وفائدتها على الشعب اليمني بأكمله، وكذا الاستجابة لمبادرة السلام التي أعلنها رئيس المجلس السياسي الأعلى في سبتمبر الماضي، وتضمنت دعوة جميع الفرقاء من مختلف أطراف الحرب إلى الانخراط الجاد في حوار صادق ومفاوضات سلام تفضي إلى مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أي طرف حقناً للدم اليمني ، وحرصاً على ما تبقى من أواصر الإخاء وتغليباً للمصالح الوطنية العليا . كما جدد المجلس دعوة جميع المخدوعين من أفراد وقيادات إلى الانحياز إلى صف الوطن ، بعيداً عن الإملاءات والوصاية والتبعية وتغليب المصلحة الوطنية بعد أن تكشفت الحقائق المروعة لدول تحالف العدوان وأبعادها الخطيرة وأطماعها في الاستيلاء على مقدرات الوطن و أراضيه وثرواته من خلال تأجيج الصراع وتمزيق النسيج الاجتماعي وتمويل المليشيات المسلحة .

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