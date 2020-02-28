شكرا لقرائتكم خبر عن (صورة الحيوان) الصين تطلق تحذير مرعب لكل دول العالم ... ستصاب مباشرة بفيروس كورونا القاتل انت وعائلتك ... اكبر علماء الصين يحذرون لا تأكل لحم هذا الحيوان حتى لو كنت ستموت جوعا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - (صورة الحيوان) الصين تطلق تحذير مرعب لكل دول العالم ... ستصاب مباشرة بفيروس كورونا القاتل انت وعائلتك ... اكبر علماء الصين يحذرون لا تأكل لحم هذا الحيوان حتى لو كنت ستموت جوعا

كشف باحثون صينيون أن آكل النمل الحرشفي، وهو حيوان من الثدييات يجري الاتجار به بطريقة غير مشروعة بسبب حراشيفه ولحمه، يعد عائلاً وسيطاً محتملاً لفيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 2165 شخص في الصين.



ووفق ما أوردته وكالة "رويترز"، قالت جامعة جنوب الصين الزراعية التي قادت البحث، في بيان، بموقعها على الإنترنت: هذا الاكتشاف الأخير سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ الفيروس.

جديد اب برس

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