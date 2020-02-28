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عدن - ياسمين التهامي - تحذير هام وخطير ... الفتيات اللاتي يمارسن هذا الفعل قد يؤدي للحمل دون معاشرة ولا عمليات

دعت رئيسة حماية الطفل الاندونيسية، أنه من الممكن أن تتعرض النساء للحمل خلال سباحتهن فى حمامات السباحة المشتركة ، بدون اي اختلاط في حال خروج مني الرجل في المياه. وحسب صحيفة "ديلي ميل"، قدمت سيتي هيكماوتي، المديرة المعنية بالصحة والمخدرات والمواد المسببة للإدمان في اللجنة الإندونيسية لحماية الطفل (KPAI) ، هذه الادعاءات الااستثنائية في مقابلة مع شبكة Tribun Jakarta الأسبوع الماضي. جديد اب برس Advertisements وقالت السيدة سيتي هيكماوتي، أن هناك نوع قوي من الحيوانات المنوية فى الذكور قد يسبب الحمل حال خروجه من الذكور داخل حمام السباحة المشترك، دون اي اختلاط. واعتذرت السيدة حكمتاواتي عن تعليقاتها، قائلة ان ما ادعته هو اجتهادات شخصية، بعد أن واجهت رد فعل عنيف عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقال الأطباء في إندونيسيا أنه سيكون من المستحيل على النساء تلقيحهن بهذه الطريقة.

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