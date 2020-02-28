شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الرد العنيف والانتقامي لمقتل جنود اتراك ... وزير الدفاع التركي يكُذب ادعاءات روسيا ويكشف حصيلة خسائر نظام الأسد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد الرد العنيف والانتقامي لمقتل جنود اتراك ... وزير الدفاع التركي يكُذب ادعاءات روسيا ويكشف حصيلة خسائر نظام الأسد

رد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الجمعة، على ادعاءات وزارة الدفاع الروسية، بشأن مقتل الجنود الأتراك في إدلب.



وقال "آكار" في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" اليوم "إن الهجوم على القوات التركية نفذ على الرغم من التنسيق مع روسيا، وإبلاغهم بمواقع وحداتنا".

جديد اب برس

Advertisements

وأضاف وزير الدفاع التركي: "لم تكن مع قواتنا خلال هذا الهجوم أي مجموعات مسلحة أخرى"، مؤكدًا: "رغم تحذيرنا بعد استهداف قواتنا لأول مرة تواصل الهجوم وطال أيضًا سيارات الإسعاف".



وكشف "آكار" حصيلة خسائر نظام الأسد جراء الرد التركي على مقتل 33 جنديًّا، أمس الخميس في إدلب.

وقال وزير الدفاع التركي "قصفنا أكثر من 200 موقع تابع للنظام السوري عبر الطائرات المسيرة والمدفعية".

وأكد أن القصف أسفر عن تحييد خمس طائرات هليكوبتر، و23 دبابة و 309 عناصر من قوات النظام، إضافة إلى طائرات من طراز SA-17 .



وفي وقت سابق، نشرت وكالة "الأناضول" مشاهد ملتقطة عبر طائرات مسيرة، تظهر القصف البري والجوي الذي نفذه الجيش التركي، على مواقع نظام الأسد.

وتظهر المشاهد لحظات استهداف أرتال مدرعات وعناصر متحركة تابعة للنظام، ومواقع تستخدمها قواته كمقرات ومخازن أسلحة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية زعمت في وقت سابق اليوم، أن الجنود الأتراك الذين استهدفهم قصف قوات النظام السوري، مساء الخميس، كانوا ضمن "وحدات مقاتلة من مجموعات إرهابية" في إشارة إلى الفصائل السورية.





وقالت الوزارة في بيان لها إن "عسكريين أتراكًا كانوا في عداد وحدات مقاتلة من مجموعات إرهابية تعرضت لنيران جنود سوريين"، مشيرة الى أن أنقرة لم تبلغ موسكو مسبقًا بشأن مواقع هذه القوات وأنه لم يكن يفترض أن تتواجد هناك.