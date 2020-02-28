شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وكالة روسية تشعل مشاعر السعوديين وتنشر مشاهد مؤلمة للأمير محمد بن سلمان وهو يبكي بحرقة بعد هذا الحدث الجلل الذي هز المملكة ..(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قالت وكالة سبوتنيك الروسية أن لقطة مؤثرة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال جنازة الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، أشعلت مشاعر مغردين سعوديين على موقع "تويتر".

---------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• عريس يذبح عروسته المراهقة في ليلة الزفاف ..وعندما حضر شقيقها يوم الصباحية اكتشف امرا خطير لم يخطر على بال احد ..شاهد

• وكالة روسية تشعل مشاعر السعوديين وتنشر مشاهد مؤلمة للأمير محمد بن سلمان وهو يبكي بحرقة بعد هذا الحدث الجلل الذي هز المملكة ..(فيديو)

• أسد يهاجم فتاة جميلة كانت مع صديقها في السيارة ..شاهد لحظة التهامه لرأسها وكيف تصرف صديقها المفجوع ..(فيديو)

• أضخم "أسد" في العالم يلتهم ثلاثين كلب دفعة واحدة ..ثم يأكل بعدهم "رجلا" كان يمشي بجواره ..(شاهد فيديو وصور لايمكن تخيلها)

• السعودية تلجأ لخطة عجيبة وطارئة من أجل حماية إمام الحرم من فيروس كورونا ..(شاهد الصور)

• هذة الثمرة العجيبة والرخيصة الثمن تغنيك عن زيارة الطبيب .. تعالج السرطان والسكر وامراض القلب وتقوي خصوبة الرجل ..شاهد

• عاجـــل : العثور على مفاجئة في جثة الشاب السوري قتيل منزل "نانسي عجرم" تقلب الأمور رأسًا على عقب وتكشف الحقيقة التي يبحث عنها الجميع ..شاهد

• أسد هائج يخرج عن السيطرة ويهاجم فتاة سعودية ..شاهد ما الذي حدث عندما حشرها في الزاوية وبدأ بالتهامها ..(فيديو مروع)

Advertisements

• أسد يهاجم فنانة عربية مشهورة ويحاول اغتصابها بعد أن اثارة جسمها العاري .. شاهد كيف نجحت في خداعة بحيلة ذكية ..(فيديو مرعب)

• أسد يفشل في إشباع الرغبة الجنسية لحبيبته ..شاهد كيف انتقمت منه شر انتقام ..(صور)

• "أسد" متوحش يفترس فتاة أمريكية داخل سيارتها ، ويلتهم رأسها بطريقة مروعة .. شاهد كيف تصرف سائقها المفجوع (فيديو لأصحاب القلوب القوية)

• تحذير خطير : هذة الاطعمة تدمر الكلى وتسبب الفشل الكلوي .. ابتعد عنها قبل فوات الأوان

• هذة الخمس العادات سبب رئيسي لارتفاع الضغط والنوبات القلبية والسكتات الدماغية .. ابتعد عنها الأن وعش مرتاح البال

• أسد يهاجم إمرأة وهي تصلي .. وعندما اقترب منها وأوشك على إلتهامها حدثت المعجزة التي لم يتوقعها أحد ..(شاهد الفيديو)

• وداعا للشيخوخة وأمراض التقدم بالسن .. تقنية جديدة تمنحك الصحة والشباب حتى لو بلغ عمرك 122 عام

---------------------------------

ورصد اللقطة لمحمد بن سلمان وهو يكفكف دموعه خلال الجنازة، المصور بندر الجلعود، الذي شاركها عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الجمعة، لتحظى بتفاعل كبير بين المغردين في المملكة.





وغرد الجلعود مع الصورة: "عسانا ما نذوق حزنك يابوسلمان".

كما شارك حساب الملك سعود نفس الصورة، وفي تغريدة أخرى، أرفق صورة من الذاكرة، كتب فيها: "الملك سعود وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وبينهما الابن الأمير ‎طلال بن سعود في الخمسينيات الميلادي".

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أدى صلاة الميت على الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، أمس الخميس، في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض.

وتوفي الأمير السعودي، طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، الأربعاء الماضي، عن عمر يناهز 68 عاما.

ويعد الراحل، الابن الـ21 من أبناء الملك سعود بن عبد العزيز، وولد في الرياض عام 1371 هجريا، وعمل موظفا في إمارة منطقة الرياض في المكتب الخاص لأمير الرياض سابقا الملك سلمان بن عبد العزيز من عام 1400 هجريا وحتى 1425 هجريا، وتقاعد من عمله لظروف والدته الصحية.

ومن بين المناصب الرياضية التي تقلدها "رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، ورئيس الاتحاد الخليجي لكرة السلة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة، وعضو اللجنة الأولمبية السعودية، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة السلة (منصب شرفي)، وعضو رسمي بهيئة أعضاء شرف نادي النصر ويدعمه سنويا ماديا ومعنويا".

ولدى الأمير الراحل عدد من الأبناء، وهم الأميرات سارة ونورة ومشاعل، والأميرين سعود وسلمان.