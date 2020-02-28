شكرا لمتابعة خبر عن رغم انه اقوى رجل في المملكة وكل الامراء يخافون منه..ولي العهد السعودي يصعق السعوديين بهذا الظهور الضعيف والسبب صادم ( صورة صدمت كل ابناء المملكة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - رغم انه اقوى رجل في المملكة وكل الامراء يخافون منه..ولي العهد السعودي يصعق السعوديين بهذا الظهور الضعيف والسبب صادم ( صورة صدمت كل ابناء المملكة )

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