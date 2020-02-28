شكرا لمتابعة خبر عن طبيبة عالمية تطلق تحذير عاجل لكل أرباب الاسر..لا تسمح لابنتك او زوجتك او اختك القيام بهذا العمل لأنها قد تحمل من دون معاشرة وتكون الفضيحة بجلاجل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - طبيبة عالمية تطلق تحذير عاجل لكل أرباب الاسر..لا تسمح لابنتك او زوجتك او اختك القيام بهذا العمل لأنها قد تحمل من دون معاشرة وتكون الفضيحة بجلاجل

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