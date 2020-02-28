شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سما المصري ”تجنن الرجالة” خلال استعراض فاضح بـ ”تي شيرت” خفيف.. شاهد ماذا حدث لها بعد وقوعها على الارض؟ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - استعرضت الفنانة سما المصري “تي شيرت” جديد اشترته عبر متاجر الإنترنت، مبدية عدم اعجابها به، لتنصح متابعيها بعدم شراء الثياب “اونلاين”.

وظهرت سما المصري في الصورة التي التقطت من الخلف بالـ “تي شيرت” الشفاف، بعد أن القت بنفسها على الأرض فوق سرير النوم..

وعلقت ساخرة: “دي آخره اللي يشتري من الonline مش عايزه اقولكم من قدام المنظر عامل اذاي…خلوها مفاجاه ….المهم دا منظري دلوقتي”.

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