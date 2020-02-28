فوائد الماء الدافئ على الريق ينقص من الوزن 6 كيلو في 3 أيام.. اعشاب طبيعية للتخسيس بشكل طبيعي

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عدن - ياسمين التهامي - فوائد الماء الدافئ للماء الكثير من الفوائد التي يحتاجها الجسم لتنظيم معدل درجات الحرارة بالجسم، والعمل على تقليل الاحتكاكات بين المفاصل، حيث يمثل الماء 60% من الجسم، أما عن الماء الدافئ فله الكثير من الفوائد حيث يتناولها الكثير في الصباح على الريق وفي المساء قبل النوم لتعويض الجسم بالسوائل التي يحتاج إليها، زيادة معدلات حرق الدهون في هذه الفترات.

فوائد الماء الدافئ للتخسيس الطبيعي

يخفف من أعراض احتقان الأنف فعند تناول الماء الدافئ يمكن استنشاق رائحته أو بخار الماء لإزالة انسدادات الجيوب الأنفية، وكذلك الصداع المزمن الناتج عنها، مما يعمل على تدفئة الحلق والتخفيف من تراكم المواد المخاطية.

تخفيف الإمساك حيث يعمل الماء الدافئ على قيام المعدة بالتقلصات التي تساعد على التخلص من النفايات المحبوسة وخروجها من الجسم، ولذلك ينصح بتناوله باستمرار للحصول على أفضل نتائج للتخسيس.

يعمل على حفظ رطوبة الجسم مثل الماء البارد تمامًا ولذلك ينصح الأطباء بتناول كميات معتدلة منه في الصباح والماء وجعلها روتين ثابت.

يحفز الجسم على فقدان الوزن بانتظام حيث أنه ينشط معدلات درجات الحرارة في الجسم وتنشيط التمثيل الغذائي وتقلص المعدة.

التقليل من مستويات التوتر حيث يحفز من عمل وظائف الجهاز العصبي المركزي التي تشعرك بمزيد من الهدوء النفسي والعصبي، كما يمكن أن تزيد فاعليته في حالة إضافة مقدار من الحليب سيعطيك مزيد من الارتخاء.

ويجب فى حاله ندره الفيتامينات فى الجسم عمل تحاليل طبيه لمعرفه اسباب انخفاض نسب الفيتامينات فى الجسم ويجب متابعه طبيب لوضع علاج جيد لهذه الاسباب واخيرا يجب على من يتبع هذه الانظمه مراجعه الطبيب المختص فى هذا التخصص والتحلى ب الصبر والإراده لتكمله هذا المشوار الصعب.

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