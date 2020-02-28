شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ما حدث قبل ساعات في العاصمة صنعاء ومظاهر الفرح تعم البلاد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نُظمت بأمانة العاصمة اليوم عقب صلاة الجمعة، وقفات مباركة بمناسبة عيد جمعة رجب تحت عنوان “جمعة رجب تؤصل هويتنا الإيمانية”.

جديد "الخليج 365"

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وأكد المشاركون في الوقفات أن اليمنيين مستمرون في المحافظة على الاحتفال بعيد جمعة رجب كهوية إيمانية تمثل الأصالة والقيم والمكانة التي خصها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الشعب حين قال ” الإيمان يمان والحكمة يمانية “.

وأشاروا إلى أن اليمنيين يحتفلون في أول جمعة من شهر رجب كل عام وجيلاً بعد جيل لما يمثله هذا اليوم من مكانة تاريخية عنهم .. لافتين إلى دور اليمنيين الذين تصدروا لمواجهة الجاهلية الأولى ودورهم الحالي والأبرز في مواجهة الجاهلية الثانية أمريكا وإسرائيل وأذنابهم من العربان كما بشر به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.

وحثت بيانات صادرة عن الوقفات الجميع على إظهار البهجة وتبادل الزيارات وصلة الأرحام احتفاء بذكرى دخول اليمنيين في الإسلام.

ودعت البيانات جميع أبناء الشعب ومن منطلق الهوية الإيمانية والمسؤولية الدينية والوطنية إلى النفير العام ورفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد وتطهير أرض الوطن من دنس العدوان والغزاة المحتلين ومرتزقتهم.

وأكدت أهمية الحفاظ على الهوية الإيمانية وترسيخ كافة تفاصيلها من عادات وسلوكيات وتقاليد يمانية أصيلة ومواجهة الحرب الناعمة بكل أشكالها.