كورونا إيران يضرب مسؤولين كبار.. شاهد.. كيف عزلوا أنفسهم عن الناس منعاً للعدوى

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عدن - ياسمين التهامي - المجلس✔@Almajlliss #إيران / فيروس كورونا يُصيب 4 من أعضاء البرلمان الإيراني .. وفي المقطع يظهر رئيس لجنة «الامن القومي» والسياسة الخارجية مجتبى ذو النور ليؤكد بأن متواجد في الحجر الصحي وبأن بلاده ستتغلب على الظروف التي تمر به حاليا. #إيران / فيروس كورونا يُصيب 4 من أعضاء البرلمان الإيراني .. وفي المقطع يظهر رئيس لجنة «الامن القومي» والسياسة الخارجية مجتبى ذو النور ليؤكد بأن متواجد في الحجر الصحي وبأن بلاده ستتغلب على الظروف التي تمر به حاليا. pic.twitter.com/pud5EZT66s Advertisements — المجلس (@Almajlliss) February 28, 2020 ٥٢ #إيران / فيروس كورونا يُصيب 4 من أعضاء البرلمان الإيراني .. وفي المقطع يظهر رئيس لجنة «الامن القومي» والسياسة الخارجية مجتبى ذو النور ليؤكد بأن متواجد في الحجر الصحي وبأن بلاده ستتغلب على الظروف التي تمر به حاليا. pic.twitter.com/pud5EZT66s — المجلس (@Almajlliss) February 28, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

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