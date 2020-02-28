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عدن - ياسمين التهامي - تنهي السرطان والسكر ويقوي خصوبة الرجل .. تناول هذه الثمرة المتوفرة في الأسواق يغنيك عن الحاجة للطبيب





عدن - ياسمين التهامي - تنهي السرطان والسكر ويقوي خصوبة الرجل .. تناول هذه الثمرة المتوفرة في الأسواق يغنيك عن الحاجة للطبيب الجوز من أكثر المكسرات فائدة للجسم، وهو من الأطعمة التي تحسن الصحة العامة وينبغي إضافة بضع حبات منه إلى الطعام يومياً. إليك أهم فوائد أكل الجوز بانتظام: * يساعد الجوز على ضبط الشهية ونجاح محاولات التخسيس لأنه غني بالمغذيات ويحقّق الإحساس بالشبع. * يحتوي الجوز على مغذيات دقيقة تساعد على انضباط إيقاع الساعة البيولوجية والنعاس ليلاً والاستيقاظ صباحاً. * يحتوي الجوز على توليفة من الفيتامينات والدهون التي تعزّز صحة الشعر وتحفّز نموه. * الجوز من الأطعمة الصديقة للقلب بفض دهون أوميغا3 التي يشتهر بها. * أكل الجوز من أدوات الوقاية من السكري. * تناول الجوز بانتظام يمنح البشرة لمعاناً وبريقاً، ويحمي أنسجتها من التلف لأنه غني بمضادات الأكسدة. * الجوز طعام هام أثناء الحمل، فهو يدعم مناعة الأم، ويوفر الدهون الصحية والفيتامينات التي تساهم في نمو الجنين. * تناول الجوز يومياً يخفّف أعراض الاكتئاب. * من فوائد أكل الجوز أنه يحسن صحة الحيوانات المنوية وبالتالي خصوبة الرجل. * أكل الجوز بانتظام يحمي من الأمراض المزمنة والقاتلة كالسرطان.







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