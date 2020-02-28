شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مصدر رئاسي يفاجئ الجميع ويكشف عن السبب الغير معلن وراء تعيين الفريق "بن عزيز" رئيسا لأركان الجيش الوطني وإحداث تغيير مفاجئ في هرم القيادة العسكرية .."تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في قرار مفاجيء استهدف بحسب مراقبين بدء تحرك عسكري جاد لفرض الحسم وتقويم الاختلالات داخل هرم القيادة العسكرية للجيش الوطني..أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الجمعة، قراراً بتعيين رئيس جديد لهيئة الأركان. وقضى قرار رئيس الجمهورية رقم (10) لسنة 2020، بتعيين اللواء الركن/ صغير حمود عزيز قائد العمليات المشتركة رئيساً لهيئة الأركان العامة، وترقيته إلى رتبة فريق.

وقضت المادة الثانية من القرار، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

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