شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :قوات "حراس الجمهورية " تفاجئ الجميع بأول رد على تعيين بن عزيز رئيسا للاركان العامة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في اول رد لقوات المقاومة الوطنية التي يقودها العميد طارق صالح، على قرار رئيس الجمهورية بتعيين الفريق صغير بن عزيز رئيسا لهيئة الاركان العامة للجيش الوطني.

قال المتحدث باسم المقاومة الوطنية، صادق دويد، عبر حسابه على موقع تويتر: الفريق صغير بن عزيز من أكثر رجال اليمن صدقاً و شجاعة في مواجهة التمدد الإيراني في اليمن.

جديد "الخليج 365"

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وأضاف: نبارك له الثقة بتعيينه رئيس لهيئة الأركان العامة، و نسال الله أن يكون له عونا في أداء مهامه.