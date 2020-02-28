شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بصاروخ بالستي ...الحوثيين يعلنون مقتل رئيس هيئة الاركان السابق بالجيش الوطني "صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الاعلام الحربي التابع للمليشيا الحوثية الانقلابية اليوم الجمعة ان صاروخ باليستي استهدق مبني الامن السياسي بمحافظة الجوف و اسفر عن مقتل رئيس هيئة الأركان العامة السابق مع ضباط اخرين .

وتخوض مليشيا الحوثي معارك عنيفة مع الجيش الوطني منذ فترة كبيره با استخدام كل المعدات الخفيفة و الثقيلة مع وصول تعزيزات للطرفين .

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ومن جهتها نفت مصادر ميدانية ومحلية بمحافظة الجوف وقوع أي استهداف صاروخي لمبنى الأمن السياسي بمحافظة الجوف، الذي زعمت المليشيات مقتل الفريق بحري النخعي وضباط آخرين يمنيين وسعوديين فيه.

و اكدت المصادر ذاتها، عدم صحة خبر مقتل رئيس هيئة الأركان العامة السابق الفريق بحري عبدالله النخعي، مع عدد من ضباط الجيش الوطني والقوات السعودية، الذي تناقله الحوثيون عبر مواقع الإلكترونية والتواصل الإجتماعي مساء اليوم.

وأوضحت المصادر أن ذلك الخبر المتداول من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية، عار عن الصحة، وهدفه محاولة رفع معنويات عناصرها المنهارة في جبهات القتال في نهم والجوف ومأرب.