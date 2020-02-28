شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو..."علاء مبارك" ينشر وصية والده الأخيرة التي أبكت ملايين المصريين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، عبر صفحته الرسمية، عبر صفحته الشخصية، بموقع " تويتر"، اليوم الجمعة، فيديو يرصد وصية والده الأخيرة للمصريين.

وقال الرئيس الأسبق" في الفيديو: "لعل حديثي إلى حضراتكم اليوم.. هو آخر ما أتحدث به لبني وطني قبل أن ينتهي العمر ويحين الأجل. وأوارى في تراب مصر الطاهر.. أنني وقد اقترب العمر من نهايته.. أحمد الله مرتاح الضمير أن قضيته مدافعاً عن مصر ومصالحها وأبنائها.. حربًا وسلامًا".

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وأضاف: «إنني بخبرة السنين أقول لكل مصري ومصرية حافظوا على وحدة الوطن والتفوا حول قيادته.. انتبهوا لما يحدق الوطن من أخطار وما يحاك له من مخططات ومؤامرات».

وتابع: «إن مصر أمانة في أعناقكم فاحفظوها وارعوا عهدها واحملوا رايتها وامضوا بها إلى الأمام».

واختتم الرئيس الراحل، في كلمته المسجلة، بالدعاء لمصر، قائلا: «حمى الله مصر ورعاها وأعلى رايتها وحمى شعبها الأبي الأصيل».