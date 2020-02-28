شكرا لقرائتكم خبر عن رد مفاجئ لـ المتحدث باسم المقاومة الوطنية، التي يقودها العميد طارق صالح في الساحل الغربي , على قرار تعيين الفريق صغير بن عزيز رئيسا لهيئة الاركان العامة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/28 الساعة 08:18 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

في اول رد لقوات المقاومة الوطنية التي يقودها العميد طارق صالح، على قرار رئيس الجمهورية بتعيين الفريق صغير بن عزيز رئيسا لهيئة الاركان العامة للجيش الوطني.

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قال المتحدث باسم المقاومة الوطنية، صادق دويد، عبر حسابه على موقع تويتر: الفريق صغير بن عزيز من أكثر رجال اليمن صدقاً و شجاعة في مواجهة التمدد الإيراني في اليمن.

وأضاف: نبارك له الثقة بتعيينه رئيس لهيئة الأركان العامة، و نسال الله أن يكون له عونا في أداء مهامه.

