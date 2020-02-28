شكرا لقرائتكم خبر عن ما معنى ودلالة تعيين الفريق عزيز بن صغير، المحسوب على حزب المؤتمر، رئيسا لهيئة الاركان العامة ؟وما موقف حزب الاصلاح ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/28 الساعة 08:35 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قال الاعلامي اليمني فتحي بن لزرق، بأن جزء من مشكلة الحرب في اليمن هو اعتقاد بعض قيادات حزب الاصلاح بأن منظومة الشرعية اليمنية خاصة بهم.

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رد مفاجئ لـ المتحدث باسم المقاومة الوطنية، التي يقودها العميد طارق صالح في الساحل الغربي , على قرار تعيين الفريق صغير بن عزيز رئيسا لهيئة الاركان العامة

وكتب بن لزرق عبر حسابه بموقع " تويتر" تابعها محرر أبابيل نت :جزء من مشكلة إطالة الحرب في اليمن هي إعتقاد بعض المنتمين للإصلاح ان الشرعية منظومة خاصة بهم ولذا يغضبهم دخول بعض الأطراف السياسية الأخرى ضمن هذه المنظومة.



واضاف، مثل هذا سلوك أو تفكير أمر خاطئ فالانتصار لليمن لن يكون إلا بمنظومة تتشارك فيها كل الأطراف السياسية ضمن قاعدة الوطن للجميع .

ويأتي تعليق بن لزرق عقب ساعات من اصدار رئيس الجمهورية قرارا بتعيين الفريق عزيز بن صغير، المحسوب على حزب المؤتمر، رئيسا لهيئة الاركان العامة للجيش الوطني والذي اثار غضب بعض قيادات حزب الاصلاح.

